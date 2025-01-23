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На Филиппинах зафиксировано еще одно землетрясение

На Филиппинах зафиксировано еще одно землетрясение На Филиппинах подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован в западной части острова Минданао.
Другие страны
23 января 2025 г. 10:48
На Филиппинах зафиксировано еще одно землетрясение

На Филиппинах подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован в западной части острова Минданао.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 7 км к северо-востоку от Сиокона с населением порядка 5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,4. По ее данным очаг сейсмособытия находился на глубине 10 км, при этом эпицентр находился в акватории моря Сулу недалеко от побережья острова.

Ранее сегодня на Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

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Версия на азербайджанском языке Filippində daha bir zəlzələ qeydə alınıb

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