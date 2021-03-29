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На Филиппинах выявили рекордное число заболевших COVID-19

На Филиппинах выявили рекордное число заболевших COVID-19 Ранее сообщалось о предыдущем суточном рекорде заражений коронавирусом на Филиппинах, который был зарегистрирован 22 марта и составил 8 019 случаев
Другие страны
29 марта 2021 г. 13:11
На Филиппинах выявили рекордное число заболевших COVID-19

Министерство здравоохранения Филиппин зафиксировало за минувшие сутки в стране рекордные 10 016 случаев заболевания COVID-19, общее число заражений превысило 731 тысячу. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о предыдущем суточном рекорде заражений коронавирусом на Филиппинах, который был зарегистрирован 22 марта и составил 8 019 случаев. Согласно данным минздрава страны, за минувшие сутки медики выявили рекордные 10 016 случаев заражения.

В общей сложности на Филиппинах COVID-19 заболели 731 894 человек, скончались 13 186 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

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