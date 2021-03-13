О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса и бразильский штамм

На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса и бразильский штамм Еще не доказано, что этот штамм является более заразным или может вызывать проблемы с эффективностью вакцины
Другие страны
13 марта 2021 г. 10:56
На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса и бразильский штамм

Власти Филиппин в субботу подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила медиагруппа ABS-CBN.

Штамм получил название P.3, всего на данный момент выявлено 98 таких случаев. Кроме того, Министерство здравоохранения подтвердило обнаружение первого случая бразильского варианта (P.1) у филиппинца, вернувшегося из Бразилии.

По его данным, варианты P.3 и P.1 имеют одно происхождение - B.1.1.28. Еще не доказано, что этот штамм является более заразным или может вызывать проблемы с эффективностью вакцины. Объявление о P.3 прозвучало почти через месяц после того, как министерство здравоохранения подтвердило, что две мутации - E484K и N501Y - были обнаружены в образцах, полученных в регионе Центральные Висайи.

Несмотря на то, что P.3 был впервые обнаружен на Филиппинах, в Минздраве заявили журналистам, что Всемирная организация здравоохранения "не рекомендует использовать места [выявления случаев] для обозначения вариантов", поэтому его не следует называть филиппинским штаммом. "Так называемые британские и южноафриканские варианты были маркированы так, поскольку они впервые были зарегистрированы в этих странах. Вариант P.3 должен быть более точно описан не как филиппинский вариант, а как вариант, о котором впервые было сообщено на Филиппинах", - уточнили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44
В Баку дорогой автомобиль попал в аварию
ФотоВ Баку дорогой автомобиль попал в аварию
9 марта 2021 г. 00:31
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
10 марта 2021 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi