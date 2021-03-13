На Филиппинах выявили новый вариант коронавируса и бразильский штамм

Еще не доказано, что этот штамм является более заразным или может вызывать проблемы с эффективностью вакцины

Власти Филиппин в субботу подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила медиагруппа ABS-CBN.

Штамм получил название P.3, всего на данный момент выявлено 98 таких случаев. Кроме того, Министерство здравоохранения подтвердило обнаружение первого случая бразильского варианта (P.1) у филиппинца, вернувшегося из Бразилии.

По его данным, варианты P.3 и P.1 имеют одно происхождение - B.1.1.28. Еще не доказано, что этот штамм является более заразным или может вызывать проблемы с эффективностью вакцины. Объявление о P.3 прозвучало почти через месяц после того, как министерство здравоохранения подтвердило, что две мутации - E484K и N501Y - были обнаружены в образцах, полученных в регионе Центральные Висайи.

Несмотря на то, что P.3 был впервые обнаружен на Филиппинах, в Минздраве заявили журналистам, что Всемирная организация здравоохранения "не рекомендует использовать места [выявления случаев] для обозначения вариантов", поэтому его не следует называть филиппинским штаммом. "Так называемые британские и южноафриканские варианты были маркированы так, поскольку они впервые были зарегистрированы в этих странах. Вариант P.3 должен быть более точно описан не как филиппинский вариант, а как вариант, о котором впервые было сообщено на Филиппинах", - уточнили в ведомстве.