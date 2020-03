На Филиппинах вооруженный мужчина взял в заложники 30 человек - ВИДЕО

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, полиция ведет переговоры с захватчиком. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в торговом центре. По данным СМИ, напавший — бывший охранник молла, а почти все заложники — сотрудники.

Местный телеканал ABS CBN со ссылкой на мэра города передает, что ранен один человек, его доставили в больницу.

🇵🇭 #BREAKING Police on Monday responded to an alleged shooting at the Greenhills shopping center in San Juan, Greater #Manila, the #Philippines. A former security of the mall has kidnapped about 30 people, local source said. Evacuation and operation are undergoing. pic.twitter.com/2uWent7xdE