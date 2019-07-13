На Филиппинах в результате землетрясения пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего на юге Филиппин, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данный местной полиции, были повреждены жилые дома и здания, в их стенах появились трещины. Сообщается также, что пациенты районной больницы филиппинского города Мадрида были экстренно эвакуированы из-за угрозы обрушения здания.

Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня на острове Минданао на юге Филиппин. По сообщению Геологической службы США, эпицентр удара стихии располагался в 5 км к юго-востоку от муниципалитета Кантилан, где проживают свыше 30 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине около 12 км.