На Филиппинах в результате землетрясения погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате произошедшего в пятницу землетрясения недалеко от побережья Филиппин.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате произошедшего в пятницу землетрясения недалеко от побережья Филиппин.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудников местной службы по борьбе со стихийными бедствиями.

Отмечается, что еще два человека числятся пропавшими без вести.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр подземных толчков находился в 60 км к югу от города Генерал-Сантос с населением около 679 тыс. человек, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 78 км