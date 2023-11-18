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На Филиппинах в результате землетрясения погибли не менее шести человек

На Филиппинах в результате землетрясения погибли не менее шести человек По меньшей мере шесть человек погибли в результате произошедшего в пятницу землетрясения недалеко от побережья Филиппин.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 06:11
На Филиппинах в результате землетрясения погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате произошедшего в пятницу землетрясения недалеко от побережья Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудников местной службы по борьбе со стихийными бедствиями.

Отмечается, что еще два человека числятся пропавшими без вести.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр подземных толчков находился в 60 км к югу от города Генерал-Сантос с населением около 679 тыс. человек, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 78 км

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