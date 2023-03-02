На Филиппинах в результате затопления танкера произошел разлив мазута

Разлив части содержимого танкера Princess Empress, перевозившего 800 тыс. литров мазута для промышленного использования, произошел на Филиппинах в результате затопления судна.

Разлив части содержимого танкера Princess Empress, перевозившего 800 тыс. литров мазута для промышленного использования, произошел на Филиппинах в результате затопления судна.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр окружающей среды и природных ресурсов республики Мария Антония Юло-Лойзага.

По ее словам, инцидент произошел в районе провинции Восточный Миндоро. Пятно уже достигло прибрежных муниципалитетов Пола, Пинамалаяна, Глории и Бонгабонга.

"Похоже, разлив направляется на юг, в южную часть Восточного Миндоро", - приводит ее слова телеканал CNN Philippines. Вместе с тем власти собирают пробы воды в 12 местах.

Согласно оценкам правительства, инцидент может затронуть 21 местную морскую охраняемую территорию в радиусе 40 км. Юло-Лойзага отметила, что были направлены группы дайверов для быстрой оценки ситуации. В пятницу власти намерены посетить пострадавшие места, чтобы лично оценить масштабы бедствия и определить какая требуется помощь. Министр добавила, что несколько представителей частного сектора уже подтвердили свою готовность помочь в очистке и локализации разлива.