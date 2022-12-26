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На Филиппинах в результате наводнений погибли два человека

На Филиппинах в результате наводнений погибли два человека По меньшей мере два человека погибли и девять пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в трех филиппинских регионах.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 08:27
На Филиппинах в результате наводнений погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и девять пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в трех филиппинских регионах.

Как передает Report со ссылкой на опубликованный в понедельник отчет Управления гражданской обороны республики, стихия затронула более 80,1 тыс. человек.

Оба случая гибели зафиксированы в провинции Западный Мисамис. Еще девять человек пропали без вести в Северном Самаре, Западном Мисамисе и Лейте. Кроме того, один человек пострадал. Отмечается, что из-за наводнений более 44,7 тыс. человек были перемещены в безопасные места.

Согласно предварительным данным, повреждены 43 дома, ущерб инфраструктуре составил 280 тыс. песо (5 тыс долларов США).

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