На Филиппинах в результате наводнений погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и девять пропали без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в трех филиппинских регионах.
Оба случая гибели зафиксированы в провинции Западный Мисамис. Еще девять человек пропали без вести в Северном Самаре, Западном Мисамисе и Лейте. Кроме того, один человек пострадал. Отмечается, что из-за наводнений более 44,7 тыс. человек были перемещены в безопасные места.
Согласно предварительным данным, повреждены 43 дома, ущерб инфраструктуре составил 280 тыс. песо (5 тыс долларов США).