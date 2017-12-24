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    На Филиппинах в результате пожара в торговом центре погибли не менее 25 человек

    Количество жертв оценивается от 25 до 35 человек

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ На Филиппинах в результате пожара в одном из торговых центров погибли не менее 25 человек. Как сообщает Report, люди оказались запертыми при пожаре в здании одного из торговых центров города Давао, передает сайт Minda News.  

    Пожар начался вечером в пятницу, запертых людей пытались спасти до 3:30 субботы по местному времени. Примерно в это время президент страны Родриго Дутерте объявил о нулевых шансах на спасение. Количество жертв оценивается от 25 до 35 человек.

    В субботу президент Дутерте, мэр города Сара Дутерте, вице-мэр Паоло Дутерте и архиепископ Давао Ромуло Валлес встретились с семьями погибших. Встреча прошла в ресторане неподалеку от догорающего торгового центра. Родственники запертых людей почти потеряли надежду после того, как пропала возможность связаться с ними по мобильному телефону.

    Пожар начался на третьем этаже торгового центра. Причина возгорания пока неизвестна.

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