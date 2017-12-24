На Филиппинах в результате пожара в торговом центре погибли не менее 25 человек

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ На Филиппинах в результате пожара в одном из торговых центров погибли не менее 25 человек. Как сообщает Report, люди оказались запертыми при пожаре в здании одного из торговых центров города Давао, передает сайт Minda News.

Пожар начался вечером в пятницу, запертых людей пытались спасти до 3:30 субботы по местному времени. Примерно в это время президент страны Родриго Дутерте объявил о нулевых шансах на спасение. Количество жертв оценивается от 25 до 35 человек.

В субботу президент Дутерте, мэр города Сара Дутерте, вице-мэр Паоло Дутерте и архиепископ Давао Ромуло Валлес встретились с семьями погибших. Встреча прошла в ресторане неподалеку от догорающего торгового центра. Родственники запертых людей почти потеряли надежду после того, как пропала возможность связаться с ними по мобильному телефону.

Пожар начался на третьем этаже торгового центра. Причина возгорания пока неизвестна.