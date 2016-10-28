На Филиппинах в перестрелке с полицией убит мэр города

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Мэр одного из городов, расположенных на филиппинском острове Минданао, и девять человек из его окружения погибли в перестрелке с сотрудниками полиции по борьбе с оборотом наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила издающаяся на Филиппинах газета GulfNews.

По ее сведениям, инцидент произошел в провинции Котабато. Как заявили стражи порядка, вооруженные люди во главе с мэром, перемещавшиеся на трех автомобилях, открыли огонь по контрольно-пропускному пункту полиции.

Отметим, что с приходом к власти нового президента Родриго Дутерте на Филиппинах началась широкомасштабная силовая кампания по борьбе с наркоторговлей.