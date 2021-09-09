О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Филиппинах ущерб от тайфуна "Джолина" составил 3,8 млн долларов

На Филиппинах ущерб от тайфуна "Джолина" составил 3,8 млн долларов Ущерб от тайфуна "Джолина" на Филиппинах, по предварительным данным, составил более 193 млн песо (3,8 млн долларов США).
Другие страны
9 сентября 2021 г. 09:48
На Филиппинах ущерб от тайфуна Джолина составил 3,8 млн долларов

Ущерб от тайфуна "Джолина" на Филиппинах, по предварительным данным, составил более 193 млн песо (3,8 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

По информации телеканала CNN Philippines, стихия нанесла сельскому хозяйству ущерб на сумму 179,57 млн песо (3,5 млн долларов) в регионе Восточные Висайи, 436,6 тыс. песо (8,7 тыс. долларов) - в регионе Западные Висайи и 13,8 млн песо (275,7 тыс. долларов) - в Бикольском регионе. Кроме того, в регионе Илокос произошло наводнение, в результате которого повреждено более 3 тыс. домов, из них 158 разрушены полностью.

Согласно информации полиции, погибли девять человек. Среди них восемь рыбаков, поиски еще девяти продолжаются, отмечает издание Inquirer. О пропаже без вести 18 рыбаков во вторник сообщила береговая охрана республики.

Между тем в провинциях Самар, Билиран и Масбате пропали еще 19 человек, пять из них уже спасены. Власти сообщили, что тайфун затронул около 12,2 тыс. человек в регионах, где он прошел.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Colina” tayfunu Filippinə 3,8 milyon dollar zərər vurub

Самое читаемое

В Казахстане опасаются дефицита зерна
В Казахстане опасаются дефицита зерна
7 сентября 2021 г. 12:55
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
7 сентября 2021 г. 14:18
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
Завтра минобразования объявит о решении в связи с открытием школ
6 сентября 2021 г. 14:11
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
7 сентября 2021 г. 13:48
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28
В Баку арестован больной коронавирусом
ФотоВ Баку арестован больной коронавирусом
3 сентября 2021 г. 11:00
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика
Коротченко: Только путь мира позволит Армении выйти из финансового и политического тупика
2 сентября 2021 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi