На Филиппинах ущерб от тайфуна "Джолина" составил 3,8 млн долларов

Ущерб от тайфуна "Джолина" на Филиппинах, по предварительным данным, составил более 193 млн песо (3,8 млн долларов США).

Ущерб от тайфуна "Джолина" на Филиппинах, по предварительным данным, составил более 193 млн песо (3,8 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

По информации телеканала CNN Philippines, стихия нанесла сельскому хозяйству ущерб на сумму 179,57 млн песо (3,5 млн долларов) в регионе Восточные Висайи, 436,6 тыс. песо (8,7 тыс. долларов) - в регионе Западные Висайи и 13,8 млн песо (275,7 тыс. долларов) - в Бикольском регионе. Кроме того, в регионе Илокос произошло наводнение, в результате которого повреждено более 3 тыс. домов, из них 158 разрушены полностью.

Согласно информации полиции, погибли девять человек. Среди них восемь рыбаков, поиски еще девяти продолжаются, отмечает издание Inquirer. О пропаже без вести 18 рыбаков во вторник сообщила береговая охрана республики.

Между тем в провинциях Самар, Билиран и Масбате пропали еще 19 человек, пять из них уже спасены. Власти сообщили, что тайфун затронул около 12,2 тыс. человек в регионах, где он прошел.