На Филиппинах упал военный самолет, есть погибшие

Два филиппинских военных пилота погибли в результате крушения учебного военного самолета во время тренировочного полета.
Как передает Report со ссылкой на
Учебно-тренировочный самолет, который эксплуатируется ВВС Филиппин с 1970-х годов, также использовался в качестве легкого боевого штурмовика, в том числе во время нескольких месяцев воздушных ударов по южной части города Марави в 2017 году.
Вооруженные силы Филиппин ранее сталкивались с авариями самолетов данного типа. Многие самолеты данной модели сильно устарели и относятся к эпохе войны во Вьетнаме.