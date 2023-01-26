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На Филиппинах упал военный самолет, есть погибшие

На Филиппинах упал военный самолет, есть погибшие Два филиппинских военных пилота погибли в результате крушения учебного военного самолета во время тренировочного полета.
Другие страны
26 января 2023 г. 08:56
На Филиппинах упал военный самолет, есть погибшие

Два филиппинских военных пилота погибли в результате крушения учебного военного самолета во время тренировочного полета.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, очевидцы сообщают, что двухместный SF-260 TP Marchetti упал на рисовое поле в провинции Батаан к западу от Манилы через 40 минут после взлета. В настоящее время ведется расследование причин аварии.

Учебно-тренировочный самолет, который эксплуатируется ВВС Филиппин с 1970-х годов, также использовался в качестве легкого боевого штурмовика, в том числе во время нескольких месяцев воздушных ударов по южной части города Марави в 2017 году.

Вооруженные силы Филиппин ранее сталкивались с авариями самолетов данного типа. Многие самолеты данной модели сильно устарели и относятся к эпохе войны во Вьетнаме.

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Версия на английском языке Trainer plane crashes in Philippines, killing 2 air force pilots
Версия на азербайджанском языке Filippində hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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