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На Филиппинах убит лидер коммунистических повстанцев

На Филиппинах убит лидер коммунистических повстанцев Филиппинские военные убили лидера коммунистических повстанцев Хорхе Мадлоса.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 06:18
На Филиппинах убит лидер коммунистических повстанцев

Филиппинские военные убили лидера коммунистических повстанцев Хорхе Мадлоса.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил Филиппинскому информагентству (PNA) генерал Ромео Браунер, руководящий операцией правительственных сил в регионе.

Медлос, также известный как Ка Орис, был убит во время боев в провинции Букиднон на острове Минданао.

"Царство террора Ка Ориса наконец закончилось. К сожалению, его злодеяния привели к трагическим последствиям. Теперь справедливость восторжествовала для тех ни в чем не повинных мирных жителей и их общин, которых он терроризировал в течение нескольких десятилетий", - приводит агентство слова Браунера.

Браунер добавил, что смерть Мадлоса может стать "последним ударом" для группировки коммунистических повстанцев, который приведет к ее "окончательному краху".

Хорхе Мадлос в течение многих лет возглавлял партизанский отряд так называемой “Новой народной армии”, действовавшей в горных районах на юге Филиппин. Он также был представителем Национального демократического фронта, “зонтичной” организации местных левых группировок.

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Версия на азербайджанском языке Filippinin üsyançı kommunistlərinin lideri öldürülüb

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