На Филиппинах убит лидер коммунистических повстанцев

Филиппинские военные убили лидера коммунистических повстанцев Хорхе Мадлоса.

Филиппинские военные убили лидера коммунистических повстанцев Хорхе Мадлоса.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , об этом сообщил Филиппинскому информагентству (PNA) генерал Ромео Браунер, руководящий операцией правительственных сил в регионе.

Медлос, также известный как Ка Орис, был убит во время боев в провинции Букиднон на острове Минданао.

"Царство террора Ка Ориса наконец закончилось. К сожалению, его злодеяния привели к трагическим последствиям. Теперь справедливость восторжествовала для тех ни в чем не повинных мирных жителей и их общин, которых он терроризировал в течение нескольких десятилетий", - приводит агентство слова Браунера.

Браунер добавил, что смерть Мадлоса может стать "последним ударом" для группировки коммунистических повстанцев, который приведет к ее "окончательному краху".

Хорхе Мадлос в течение многих лет возглавлял партизанский отряд так называемой “Новой народной армии”, действовавшей в горных районах на юге Филиппин. Он также был представителем Национального демократического фронта, “зонтичной” организации местных левых группировок.