На Филиппинах убили третьего мэра за последние три месяца

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Группа вооруженных людей расстреляла мэра филиппинского города Ронда в провинции Себу Мариано Бланко в его кабинете, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Филиппинская полиция ведет расследование, личности преступников пока не установлены.

За последние полгода это уже четвертый случай убийства руководителей и сотрудников городских администраций на Филиппинах.

Напомним, что за пять месяцев до гибели Мариано Бланко точно так же был застрелен заместитель мэра Ронды Джона Джон Унгаб. Два месяца назад погибли мэры еще двух городов. Мэра города Танауан Антонио Халили застрелил снайпер прямо во время церемонии поднятия флага у здания городской администрации. Момент убийства был снят операторами, которые вели съемку торжественной церемонии. Через несколько дней после этого был убит мэр города Генерал Тинио Фердинанд Боте. Он ехал в своем автомобиле, когда к нему приблизился вооруженный человек на мотоцикле и в упор расстрелял мэра.