На Филиппинах тайфун "Лавин" унес жизни 15 человек

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Число жертв пересекшего в минувший четверг северную часть Филиппин супертайфуна "Лавин" (по международной классификации — "Хаима") возросло до 15, заявил исполнительный директор Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC) Рикардо Халад (Ricardo Jalad).

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что NDRRMC проверяет поступившие с мест доклады о восьми погибших.

"Число жертв может еще возрасти, так как губернатор провинции Кагаян Мануэль Мамба (Manuel Mamba) заявил в интервью радиостанции dzBB, что во время прохождения тайфуна (там) погибли (еще) четыре человека", — сообщает новостной интернет-портал GMA News.

Согласно последней сводке NDRRMC, во время движения "Лавин" через Филиппины, в "стране семи тысяч островов" были временно эвакуированы почти 230 тысяч человек, из которых почти 160 тысяч все еще не могут вернуться домой. Стихийное бедствие разрушило более чем 2 тысячи домов и частично повредило почти 12 тысяч.

Оно нарушило дорожное сообщение и энергоснабжение во многих районах на севере страны, в том числе без электричества осталась вся провинция Кагаян.