На Филиппинах связанные с ИГ боевики напали на школу

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Боевики, связанные с террористической группировкой ИГ, совершили вооруженное нападение на школу, находящуюся на юге Филиппин.

Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

Подробной информации о пострадавших или погибших правоохранительные органы не сообщили.

Ранее стало известно, что спецназ США помогает филиппинским вооруженным силам в освобождении города Марави, который захватили боевики, связанные с ИГ.

Бои филиппинских правительственных войск с ИГ на юге страны длятся на протяжении месяца. За это время были ликвидированы 257 террористов. При этом погибли 62 военных и 26 мирных жителей.