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    На Филиппинах связанные с ИГ боевики напали на школу

    Подробной информации о пострадавших или погибших правоохранительные органы не сообщили

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Боевики, связанные с террористической группировкой ИГ, совершили вооруженное нападение на школу, находящуюся на юге Филиппин.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters.

    Подробной информации о пострадавших или погибших правоохранительные органы не сообщили.

    Ранее стало известно, что спецназ США помогает филиппинским вооруженным силам в освобождении города Марави, который захватили боевики, связанные с ИГ.

    Бои филиппинских правительственных войск с ИГ на юге страны длятся на протяжении месяца. За это время были ликвидированы 257 террористов. При этом погибли 62 военных и 26 мирных жителей.

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