На Филиппинах стартовали президентские выборы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Республике Филиппины начались выборы президента, вице-президента, сенаторов и около 18 тыс. местных чиновников, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
На пост президента претендуют пять кандидатов. По результатам опросов, лидирует Родриго Дутерте, более 22 лет занимавший пост мэра города Давао.
На данный момент президентом Филиппин является Бенигно Акино, победивший на выборах в 2010 году.
В стране введены повышенные меры безопасности, однако, по сообщениям местных СМИ, в провинции Кавите в результате обстрела неизвестными нескольких транспортных средств погибли семь человек. Пока неизвестно, кто совершил нападение.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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