На Филиппинах сообщили о новых случаях заражения оспой обезьян

Филиппины подтвердили еще два активных случая заражения оспой обезьян (mpox).
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что подтверждены случаи заражения двух мужчин в возрасте 37 и 32 лет, у которых появилась сыпь на теле. Оба заболевших являются жителями Манилы.
Таким образом, общее число заболевших в стране достигло трех человек. На прошлой неделе легкая форма вируса оспы была зарегистрирована у 33-летнего мужчины, который никогда не выезжал за пределы Филиппин. С июля 2022 года в стране было зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Инфекционное заболевание протекает 2-4 недели с самопроизвольным выздоровлением, однако случаются тяжелые случаи заболевания с летальным исходом.