На Филиппинах сообщили о гибели двух человек из-за нападения хуситов на суда

В результате атаки йеменских мятежников-хуситов на суда в Аденском заливе погибли два моряка.

В результате атаки йеменских мятежников-хуситов на суда в Аденском заливе погибли два моряка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Департамент по делам трудящихся мигрантов Филиппин.

"С глубоким прискорбием Департамент по делам трудящихся мигрантов подтверждает гибель двух филиппинских моряков в результате последнего нападения мятежников-хуситов на суда, курсирующие по Красному морю и Аденскому заливу", - сообщается в заявлении департамента.

Отмечается о необходимости продолжения дипломатических усилий по деэскалации напряженности и устранению причин конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось о нападении на балкер Star Nasia в 53 морских милях к юго-западу от Адена. Судно под флагом Маршалловых Островов 1 января вышло из американского порта Норфолк и следует в индийский Вишакхапатнам. Балкер принадлежит греческой компании Stur Bulk Carriers, однако в заявлениях хуситы, взявшие на себя ответственность за нападение, называли его американским. Греческие власти утверждали, что судно было повреждено взрывом, однако его экипаж, состоящий из филиппинских граждан, не пострадал.