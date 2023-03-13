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На Филиппинах пятно мазута от затонувшего танкера растянулось на 6 км

На Филиппинах пятно мазута от затонувшего танкера растянулось на 6 км Разлив мазута с затонувшего танкера Princess Empress в водах Восточного Миндоро на Филиппинах растянулся более чем на 6 км.
Другие страны
13 марта 2023 г. 15:44
На Филиппинах пятно мазута от затонувшего танкера растянулось на 6 км

Разлив мазута с затонувшего танкера Princess Empress в водах Восточного Миндоро на Филиппинах растянулся более чем на 6 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило филиппинское отделение природозащитной организации Greenpeace.

"Основываясь на имеющихся спутниковых снимках, сделанных нашей картографической командой, <...> по состоянию на 8 марта мы видели [пятно мазута размером] около 6,2 км, которое постоянно расширяется", - рассказал в интервью медиагруппе ABS-CBN активист Greenpeace на Филиппинах Джефферсон Чуа.

Эколог, ссылаясь на предупреждение филиппинского Института морских наук, отметил, что если разлив продолжится, то выльются все 800 тыс. литров мазута. "С их прогнозом около 1 тыс. баррелей в день мы увидим, как все 800 тыс. литров выльются, что намного превышает разлив нефти в Гимарасе, который считается самым страшным в истории Филиппин", - сказал Чуа. В 2006 году в заливе Панай у острова Гимарас в результате затопления танкера произошел разлив более 500 тыс. литров бункерного топлива. Правительству потребовались годы, чтобы полностью устранить последствия.

Greenpeace предупреждает, что нынешнее пятно может достичь пролива Верде-Айленд - места обитания многих морских организмов. Экологи предупредили о последствиях с точки зрения экономики и туризма. Правительство Филиппин уже обратилось за помощью к Японии и Соединенным Штатам, которые пытаются сдержать разлив. Япония ответила на призыв о помощи отправкой команды из восьми человек.

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Версия на английском языке Philippines oil spill now stretches over 6 kms

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