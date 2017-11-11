На Филиппинах протестуют против визита Трампа в страну

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На Филиппинах в преддверие саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), начались протесты против визита президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, надписи с призывами запретить президенту США Дональду Трампу въезд в страну появились на улицах столицы Манилы.

Призыв "нет Трампу на Филиппинах" появился прямо на баннерах, приветствующих делегатов саммита, вывешенных в центре Манилы. Неизвестные нанесли его черной краской, которую теперь оперативно пытаются смыть городские службы.

В пятницу в столице Филиппин прошла акция протеста. Несколько десятков митингующих попытались пройти маршем по улицам города к американскому посольству, но были остановлены полицией. Собравшиеся скандировали антиамериканские лозунги, выступая против "империалистической агрессии и многолетнего господства США на Филиппинах".

Мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН проходят с 10 по 14 ноября в Маниле, однако, как пояснили ТАСС в оргкомитете, мировые лидеры начнут прибывать сюда только в субботу. Среди гостей здесь ожидают не только глав государств "азиатской десятки", но и партнеров по диалогу, среди которых Индия, Канада, Республика Корея, США, Япония и другие.