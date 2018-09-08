На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на восточном побережье острова Минданао на Филиппинах, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно данным Геологической служба США (USGS), землетрясение было зафиксировано в 07.16 по времени UTC (11.16 по Баку).

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 95 километрах от города Давао, главного порта острова Минданао. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Геологическая служба присвоила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.