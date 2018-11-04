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    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение было зафиксировано в 07.55 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к юго-востоку от муниципалитета Сапад в провинции Северный Ланао. Очаг землетрясения залегал на глубине 598,1 километр.

    Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

    Ранее в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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