На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,0

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 07.55 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к юго-востоку от муниципалитета Сапад в провинции Северный Ланао. Очаг землетрясения залегал на глубине 598,1 километр.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1.