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На Филиппинах произошло сильное землетрясение

На Филиппинах произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в 110 км к юго-востоку от города Бутуан, расположенного на Филиппинах - сейсмологи.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 19:06
На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в 110 км к юго-востоку от города Бутуан, расположенного на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным, эпицентр подземных толчков находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина с населением около 10,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.

Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами.

Отметим, что Филиппины - одна из стран с самой высокой сейсмической активностью в мире, так как расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце.

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Версия на азербайджанском языке Filippində güclü zəlzələ olub, sunami təhlükəsi elan olunub

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