На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в 110 км к юго-востоку от города Бутуан, расположенного на Филиппинах.
Как передает
По данным, эпицентр подземных толчков находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина с населением около 10,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.
Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами.
Отметим, что Филиппины - одна из стран с самой высокой сейсмической активностью в мире, так как расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце.