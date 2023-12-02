На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в 110 км к юго-востоку от города Бутуан, расположенного на Филиппинах - сейсмологи.

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в 110 км к юго-востоку от города Бутуан, расположенного на Филиппинах.

Как передает Report , об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным, эпицентр подземных толчков находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина с населением около 10,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км.



Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами.

Отметим, что Филиппины - одна из стран с самой высокой сейсмической активностью в мире, так как расположена на так называемом Тихоокеанском огненном кольце.