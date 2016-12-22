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    На Филиппинах произошло сильное землетрясение

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как разрушительное

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории моря Самар у восточного берега острова Масбате на Филиппинах.

    Как передает Report, об этом сообщает İnterfax cо ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

    По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:02 мск в четверг землетрясение имел координаты 12.03 градуса северной широты и 124.05 восточной долготы и находился в 62 км западнее города Калбейог (остров Самар). От побережья острова Масбате эпицентр находился примерно в 5 км.

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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