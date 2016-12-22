На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории моря Самар у восточного берега острова Масбате на Филиппинах.

Как передает Report, об этом сообщает İnterfax cо ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:02 мск в четверг землетрясение имел координаты 12.03 градуса северной широты и 124.05 восточной долготы и находился в 62 км западнее города Калбейог (остров Самар). От побережья острова Масбате эпицентр находился примерно в 5 км.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".