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    На Филиппинах произошел взрыв в мечети

    Баку. 30 ярваря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли и четыре получили ранения в результате срабатывания гранаты в здании мечети в городе Замбоанга на филиппинском острове Минданао.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на полицию.

    По его данным, неизвестный бросил гранату в здание мечети, когда в нем находились мусульманские духовные лидеры. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья не поступало.

    Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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