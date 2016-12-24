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    На Филиппинах при взрыве у католической церкви пострадали 12 человек

    Полиция ведет расследования происшествия

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 12 человек получили ранения в результате взрыва близ католической церкви на Филиппинах.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

    По данным, инцидент произошел в городе Мидсаяп на острове Минданао. Пострадали прихожане церкви, которые собирались на рождественскую мессу, и один полицейский.

    "Все пострадавшие получили легкие ранения, за исключением женщины, у которой тяжелая травма ноги", — сообщил агентству суперинтендант местной полиции Ромео Галго.

    По его словам, неизвестные использовали взрывное устройство, взрыв искорежил полицейский автомобиль. Полиция ведет расследования происшествия.

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