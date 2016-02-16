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    На Филиппинах при обстреле грузовика с полицейскими погибли шесть человек

    Для поимки подозреваемых направлены два вертолета и задействована армия

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Шесть полицейских погибли, еще восемь человек получили ранения на севере Филиппин в результате того, что неизвестные бросили бомбу в грузовик, перевозивший полицейских, после чего обстреляли транспортное средство. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник агентство Associateed Press.

    По его данным, инцидент произошел в провинции Кагаян и был осуществлен представителями повстанческой вооруженной группировки "Новая народная армия" (ННА). Для поимки подозреваемых направлены два вертолета и задействована армия.

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