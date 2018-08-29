На Филиппинах после взрыва бомбы погиб один человек, 36 пострадали

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В филиппинском городе Исулан провинции Султан-Кударат на рынке взорвалась бомба. В результате инцидента один человек погиб, ещё 36 получили ранения различной степени тяжести, сообщает портал Rappler, передает Report.

Отмечается, что, вероятнее всего, бомба находилась под мотоциклом, который был припаркован около рынка. Все пострадавшие люди были госпитализированы. На месте взрыва работают правоохранители, выясняющие все обстоятельства случившегося.