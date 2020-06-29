На Филиппинах после столкновения судов 14 человек пропали

По меньшей мере 14 человек пропали без вести после столкновения филиппинского рыболовецкого судна с зарегистрированным в Гонконге грузовым судном Vienna Wood к юго-западу от Манилы, спасатели ведут поиски пропавших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье рано утром у берегов провинции Западный Миндоро. В результате столкновения филиппинское судно Liberty 5 перевернулось. Как сообщил представитель береговой охраны Филиппин, капитан Vienna Wood запросил помощь "через несколько часов" после инцидента, после чего судно сопроводили к берегу. На данный момент не известно, затонуло ли филиппинское судно.

Поиск пропавших ведется по морю и с воздуха. Среди пропавших - 12 членов экипажа и два пассажира. Операцию пришлось прервать в воскресенье из-за сильного течения, рано утром в понедельник поиски возобновились.