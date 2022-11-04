На Филиппинах погибли 152 человека из-за шторма "Налджи"

Более 4,12 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Более 4,12 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласно опубликованному в пятницу отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 152 человека.

По данным ведомства, 1,03 млн перемещенных лиц находятся в 1 186 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 35 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,51 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.