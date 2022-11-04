На Филиппинах погибли 152 человека из-за шторма "Налджи"

Более 4,12 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cогласно опубликованному в пятницу отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 152 человека.
По данным ведомства, 1,03 млн перемещенных лиц находятся в 1 186 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 35 числятся пропавшими без вести. В 13 регионах республики зафиксировано 1,51 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.