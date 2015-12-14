На Филиппинах объявлено штормовое предупреждение высшего уровня опасности

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Власти Филиппин эвакуировали более 700 тыс. человек из прибрежных районов страны из-за приближения тайфуна "Мелор", сообщает Report со ссылкой на AFP.

По данным национального ведомства по управлению при чрезвычайных ситуациях, в провинции Албай власти эвакуировали около 600 тыс. человек из-за опасений, что ливни могут вызывать сходы оползней на склонах расположенного в регионе вулкана Майон. Еще 130 тыс. человек были эвакуированы в соседней провинции Сорсогон.

Из-за приближения тайфуна "Мелор" к восточному побережью страны в регионе объявлено штормовое предупреждение высшего уровня опасности, всего предупреждение было выпущено в 20 из 81 провинций, в том числе и в столичном регионе. Власти распорядились временно закрыть школы и некоторые офисы, а также призвали экстренные службы быть готовыми приступить к эвакуации.