​На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана

Режим бедствия объявлен на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает портал Rappler.

По данным портала, объявление режима бедствия предусматривает использование денежных средств из специального фонда на оказание помощи, восстановление, реконструкцию и другие работы для стабилизации ситуации в пострадавших районах.

Накануне вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до третьего по пятибалльной шкале. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.