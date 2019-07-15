На Филиппинах объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки лихорадки денге

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Министерство здравоохранения Филиппин объявило сегодня чрезвычайную ситуацию в нескольких регионах из-за участившихся случаев заражения лихорадкой денге среди населения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно данным минздрава страны, с 1 января по 29 июня 2019 года было зарегистрировано 106 630 случаев заболевания лихорадкой денге, что на 85% больше, чем за тот же период в 2018 году. Кроме того, из-за лихорадки в этом году погибли 456 человек.

Ведомство указывает, что эпидемический порог превышен в следующих регионах: Мимаропа, Западные Висайи, Центральные Висайи и Северный Минданао. Еще в девяти регионах страны превышен уровень, после которого население оповещается об опасной ситуации.