На Филиппинах не менее восьми человек погибли при взрыве у церкви

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва у католической церкви на Филиппинах.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.
По данным агентства, взрыв произошел у церкви в южной части страны. Жертвами стали восемь человек, еще семеро получили ранения.
В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что взорвались две бомбы у церкви на острове Холо.
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