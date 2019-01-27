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    На Филиппинах не менее восьми человек погибли при взрыве у церкви

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва у католической церкви на Филиппинах.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    По данным агентства, взрыв произошел у церкви в южной части страны. Жертвами стали восемь человек, еще семеро получили ранения.

    В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что взорвались две бомбы у церкви на острове Холо.

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