На Филиппинах не менее 19 человек погибли и 25 ранены в ДТП с автобусом

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг на филиппинском острове Миндоро, в результате погибли 19 человек, еще 25 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы.

Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.