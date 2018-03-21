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    На Филиппинах не менее 19 человек погибли и 25 ранены в ДТП с автобусом

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг на филиппинском острове Миндоро, в результате погибли 19 человек, еще 25 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

    Сообщается, что инцидент произошел в провинции Западный Миндоро. По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы.

    Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.

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