На Филиппинах изолировали семью туристов с подозрением на коронавирус

Отдыхавшая на Филиппинах семья бразильцев оказалась в изоляторе больницы в провинции Палаван в связи с подозрением на заражение новым коронавирусом у одного из членов семейства.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, у дочери бразильской пары медики зафиксировали три из четырех основных симптомов заражения вирусом 2019-nCoV. У нее жар, она страдает от заболевания дыхательных путей. Семья из четырех человек недавно посетила китайский город Ухань, эпицентр заболевания, однако, когда они приехали на Филиппины, неизвестно.Семья бразильцев проведет в больничном изоляторе 12 дней. Их выпишут, если больная излечится от всех симптомов, а результаты анализов окажутся отрицательными.