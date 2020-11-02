На Филиппинах из-за тайфуна погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли и трое пропали без вести на Филиппинах в результате тайфуна "Гони" (также известен как "Ролли").

По меньшей мере 10 человек погибли и трое пропали без вести на Филиппинах в результате тайфуна "Гони" (также известен как "Ролли").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители Национального совета по снижению последствий бедствий в республике.

По их данным, девять погибших, в том числе пятилетний ребенок, проживали в провинции Албай. Что касается троих пропавших без вести, то все они из муниципалитета Гинобатан. Кроме того, еще один человек умер в результате удара стихии в провинции Катандуанес. Также сообщается об одном пострадавшем.

Согласно информации национального совета, тайфун затронул более 372 тыс. семей, или 2 млн человек. Эвакуировано почти 390 тыс. человек. Сумма нанесенного ущерба до сих пор оценивается.

Отмечается, что порядка 8,5 тыс. домов были лишены электроснабжения. Многие дороги в регионе заблокированы или размыты, что мешает спасательным службам попасть в пострадавшие районы.