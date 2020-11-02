О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Филиппинах из-за тайфуна погибли 10 человек

На Филиппинах из-за тайфуна погибли 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли и трое пропали без вести на Филиппинах в результате тайфуна "Гони" (также известен как "Ролли").
Другие страны
2 ноября 2020 г. 08:41
На Филиппинах из-за тайфуна погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли и трое пропали без вести на Филиппинах в результате тайфуна "Гони" (также известен как "Ролли").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители Национального совета по снижению последствий бедствий в республике.

По их данным, девять погибших, в том числе пятилетний ребенок, проживали в провинции Албай. Что касается троих пропавших без вести, то все они из муниципалитета Гинобатан. Кроме того, еще один человек умер в результате удара стихии в провинции Катандуанес. Также сообщается об одном пострадавшем.

Согласно информации национального совета, тайфун затронул более 372 тыс. семей, или 2 млн человек. Эвакуировано почти 390 тыс. человек. Сумма нанесенного ущерба до сих пор оценивается.

Отмечается, что порядка 8,5 тыс. домов были лишены электроснабжения. Многие дороги в регионе заблокированы или размыты, что мешает спасательным службам попасть в пострадавшие районы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

ВС Турции нейтрализовали 134 террористов РКК
ВС Турции нейтрализовали 134 террористов РКК
2 ноября 2020 г. 07:25
В Молдове обработали 99% протоколов на выборах президента, лидирует Майя Санду
В Молдове обработали 99% протоколов на выборах президента, лидирует Майя Санду
2 ноября 2020 г. 05:51
Принц Уильям переболел коронавирусом
Принц Уильям переболел коронавирусом
2 ноября 2020 г. 05:26
Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по итогам опроса
Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по итогам опроса
1 ноября 2020 г. 20:23
Вооруженное нападение в Канаде, есть погибшие и раненые
Вооруженное нападение в Канаде, есть погибшие и раненые
1 ноября 2020 г. 14:02
В Молдове проводятся президентские выборы
В Молдове проводятся президентские выборы
1 ноября 2020 г. 10:06
Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список
Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список
1 ноября 2020 г. 05:57
В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
1 ноября 2020 г. 05:42
Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии
Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии
1 ноября 2020 г. 01:05
В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
1 ноября 2020 г. 00:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi