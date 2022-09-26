На Филиппинах из-за тайфуна "Нору" погибли пять спасателей

По меньшей мере пять спасателей погибли в результате последствий тайфуна "Нору", обрушившегося в воскресенье на филиппинский остров Лусон.

По меньшей мере пять спасателей погибли в результате последствий тайфуна "Нору", обрушившегося в воскресенье на филиппинский остров Лусон.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал One News .

По его данным, спасатели утонули в муниципалитете Сан-Мигель. Отмечается, что они находились на борту спасательного катера. Кроме того, еще двое пассажиров судна числятся пропавшими без вести.

В Национальном совете по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики сообщили, что тайфун затронул около 850 семей, или более 3 тыс. человек. Между тем 147 семей уже укрываются в 34 эвакуационных центрах. В ведомстве пока не подтвердили и не опровергли данные о жертвах, а также не сообщили о пострадавших.

На данный момент около 47 портов приостановили работу. По предварительным оценкам, тайфун нанес ущерб инфраструктуре на 1 млн песо (16,9 тыс. долларов США).