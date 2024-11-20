О нас

На Филиппинах из-за тайфуна "Ман-Йи" погибло девять человек

На Филиппинах из-за тайфуна "Ман-Йи" погибло девять человек Из-за обрушившегося на Филлипины шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Йи" погибли девять человек.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 18:27
На Филиппинах из-за тайфуна Ман-Йи погибло девять человек

Из-за обрушившегося на Филлипины шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Йи" погибли девять человек.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Национальный совет по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC).

Уточняется, что природное явление затронуло самый густонаселенный филиппинский остров Лусон.

"NDRRMC в среду подтвердил информацию о девяти погибших в результате недавнего тропического циклона", - пишет издание.

Отмечается, что число людей, которые так или иначе оказались затронуты тремя последними тайфунами - "Иньсин", "Тораджи" и "Ман-Ий" - превысило 3 млн человек, из которых более 440 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Менее чем за месяц на Филиппины обрушилось шесть тайфунов. В конце октября в результате тропического шторма "Трами" и супертайфуна "Конг-рей" погибли по меньшей мере 145 человек. Число людей, которые так или иначе оказались затронуты стихией, превышало 7 млн по всей стране. В ноябре еще три тайфуна - "Иньсин", "Тораджи" и "Усаги" - обрушились на Филиппины, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi