На Филиппинах из-за тайфуна "Ман-Йи" погибло девять человек

Из-за обрушившегося на Филлипины шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Йи" погибли девять человек.

Из-за обрушившегося на Филлипины шестого менее чем за месяц тайфуна "Ман-Йи" погибли девять человек.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Национальный совет по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC).

Уточняется, что природное явление затронуло самый густонаселенный филиппинский остров Лусон.

"NDRRMC в среду подтвердил информацию о девяти погибших в результате недавнего тропического циклона", - пишет издание.

Отмечается, что число людей, которые так или иначе оказались затронуты тремя последними тайфунами - "Иньсин", "Тораджи" и "Ман-Ий" - превысило 3 млн человек, из которых более 440 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Менее чем за месяц на Филиппины обрушилось шесть тайфунов. В конце октября в результате тропического шторма "Трами" и супертайфуна "Конг-рей" погибли по меньшей мере 145 человек. Число людей, которые так или иначе оказались затронуты стихией, превышало 7 млн по всей стране. В ноябре еще три тайфуна - "Иньсин", "Тораджи" и "Усаги" - обрушились на Филиппины, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек.