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На Филиппинах из-за сильного пожара около тысячи домов сгорели дотла

На Филиппинах из-за сильного пожара около тысячи домов сгорели дотла В филиппинской столице Маниле в результате продолжающегося сильного пожара уже сгорели дотла около тысячи домов.
Другие страны
24 ноября 2024 г. 14:05
На Филиппинах из-за сильного пожара около тысячи домов сгорели дотла

В филиппинской столице Маниле в результате продолжающегося с утра сильного пожара уже сгорели дотла около тысячи домов.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Пожарная служба Манилы сообщила, что возгорание началось в районе Исла-Путинг-Бато на втором этаже одного из домов и вскоре распространилось на другие квартиры и дома. В охваченном пожаром районе проживало около двух тысяч семей.

О погибших и раненых не сообщается.

В тушении пожара задействованы 36 грузовиков, 4 пожарных катера, два вертолета ВВС страны.

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Версия на английском языке Fire rips through slum area in Philippine capital
Версия на азербайджанском языке Filippində güclü yanğında minə yaxın ev külə dönüb

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