На Филиппинах из-за сильного пожара около тысячи домов сгорели дотла

В филиппинской столице Маниле в результате продолжающегося сильного пожара уже сгорели дотла около тысячи домов.

В филиппинской столице Маниле в результате продолжающегося с утра сильного пожара уже сгорели дотла около тысячи домов.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Пожарная служба Манилы сообщила, что возгорание началось в районе Исла-Путинг-Бато на втором этаже одного из домов и вскоре распространилось на другие квартиры и дома. В охваченном пожаром районе проживало около двух тысяч семей.

О погибших и раненых не сообщается.

В тушении пожара задействованы 36 грузовиков, 4 пожарных катера, два вертолета ВВС страны.