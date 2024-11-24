На Филиппинах из-за сильного пожара около тысячи домов сгорели дотла

В филиппинской столице Маниле в результате продолжающегося с утра сильного пожара уже сгорели дотла около тысячи домов.
Как передает Report, об этом сообщает AFP.
Пожарная служба Манилы сообщила, что возгорание началось в районе Исла-Путинг-Бато на втором этаже одного из домов и вскоре распространилось на другие квартиры и дома. В охваченном пожаром районе проживало около двух тысяч семей.
О погибших и раненых не сообщается.
В тушении пожара задействованы 36 грузовиков, 4 пожарных катера, два вертолета ВВС страны.