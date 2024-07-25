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На Филиппинах из-за последствий супертайфуна "Гаеми" погибли более 20 человек

На Филиппинах из-за последствий супертайфуна "Гаеми" погибли более 20 человек Более 20 человек погибли и не менее 15 получили ранения на Филиппинах из-за наводнений, вызванных супертайфуном "Гаеми".
Другие страны
25 июля 2024 г. 11:46
На Филиппинах из-за последствий супертайфуна Гаеми погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли и не менее 15 получили ранения на Филиппинах из-за наводнений, вызванных супертайфуном "Гаеми".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По данным филиппинской национальной полиции, пятеро человек считаются пропавшими без вести. Чрезвычайное положение было объявлено в столичном регионе, а также в четырех провинциях на севере страны.

Авиационные власти также информировали, что порядка 150 внутренних и международных рейсов в среду и четверг были отменены из-за проливных дождей и сильного ветра.

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Версия на азербайджанском языке Filippində qasırğa 20-dən çox insanın həyatına son qoyub

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