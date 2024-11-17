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На Филиппинах из-за надвигающегося супертайфуна эвакуировали полмиллиона человек

На Филиппинах из-за надвигающегося супертайфуна эвакуировали полмиллиона человек Более 500 000 человек эвакуированы в шести провинциях региона Бикол на северо-востоке Филиппин.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 01:13
На Филиппинах из-за надвигающегося супертайфуна эвакуировали полмиллиона человек

Более 500 000 человек эвакуированы в шести провинциях региона Бикол на северо-востоке Филиппин.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Управления гражданской обороны Ариэль Непомусено.

Он отметил, что около 40 000 военнослужащих и более 2 000 транспортных средств, включая военные корабли, находятся в состоянии готовности к поисково-спасательным операциям, в том числе для оказания помощи возможным пострадавшим.

По данным государственного метеорологического агентства PAGASA, "Ман-Йи" стал шестым тропическим циклоном, обрушившимся на Филиппины за месяц. Скорость ветра достигала 195 км/ч, а порывы — 240 км/ч.

Ведомство предупредило, что тайфун продолжает представлять "потенциально катастрофическую и опасную для жизни ситуацию" для региона Бикол. Отмечается, что "Ман-Йи", по прогнозам, достигнет побережья поздно вечером в субботу или в воскресенье утром.

В среднем на Филиппины ежегодно обрушивается около 20 тропических штормов, приносящих проливные дожди, сильные ветры и смертоносные оползни.

По данным правительства, в октябре тропический шторм "Трами" и тайфун "Конг-рей" вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибло 162 человека, а 22 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

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