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На Филиппинах из-за извержения вулкана готовятся к эвакуации еще 30 тыс. человек

На Филиппинах из-за извержения вулкана готовятся к эвакуации еще 30 тыс. человек Филиппинские власти готовятся дополнительно эвакуировать 30 тыс. человек из зоны опасности в районе извергающегося вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай).
Другие страны
3 июля 2023 г. 06:37
На Филиппинах из-за извержения вулкана готовятся к эвакуации еще 30 тыс. человек

Филиппинские власти готовятся дополнительно эвакуировать 30 тыс. человек из зоны опасности в районе извергающегося вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай).

Как передает Report со ссылкой на газету Manila Standard, жителям, проживающим в пределах восьми километров от вулкана, было рекомендовано подготовиться к срочной эвакуации.

"В любой момент потребуется вывезти еще по меньшей мере 8 тыс. семей, или 30 тыс. человек. Опять же, это в дополнение к тем, кого мы уже эвакуировали. Можете только представить, какое количество транспортных средств нам понадобится для их перемещения. Даже с учетом тех средств, уже развернутых Вооруженными силами Филиппин для осуществления эвакуации, по нашим оценкам, она займет три с половиной дня", - сказал депутат от избирательного округа в провинции Албай Джоуи Сальседа, сославшись на рекомендации Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Информировало филиппинское агентство новостей, в результате начавшегося 11 июня извержения вулкана Майон эвакуировали 13,8 тыс. человек. Местные власти выделили около $500 тыс. на обеспечение эвакуированных гуманитарной помощью, в том числе запасами воды и продовольствия, предметами первой необходимости.

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Версия на азербайджанском языке Filippində vulkan səbəbindən daha 30 min insan təxliyə ediləcək

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