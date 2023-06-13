На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуировали около 13,8 тыс. человек

По меньшей мере 13,8 тыс. человек были эвакуированы на Филиппинах в результате начавшегося 11 июня извержения вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай).

По меньшей мере 13,8 тыс. человек были эвакуированы на Филиппинах в результате начавшегося 11 июня извержения вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Филиппинское агентство новостей.

Отмечается, что местные власти выделили около 500 тыс. долларов на обеспечение эвакуированных гуманитарной помощью, включая запасами воды, продовольствия и предметами первой необходимости.

Вулкан Майон высотой около 2 500 м является популярной достопримечательностью из-за своей конической формы. Он считается самым активным вулканом на Филиппинах. Последний раз Майон извергался в январе 2018 года.