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На Филиппинах и у берегов Новой Зеландии произошли сильные землетрясения

На Филиппинах и у берегов Новой Зеландии произошли сильные землетрясения Два мощных подземных толчка были зафиксированы на Филиппинах и у берегов Новой Зеландии.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 03:09
На Филиппинах и у берегов Новой Зеландии произошли сильные землетрясения

Два мощных подземных толчка были зафиксированы на Филиппинах и у берегов Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано на филиппинском острове Лусон. Эпицентр располагался в 20 км к юго-западу от города Кабанатуан, где проживают порядка 320 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 182 км.

Спустя пять минут землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в 123 км к востоку от города Хикс-Бэй с населением около 1,3 тыс. у берегов Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 19 км.

В обоих случаях информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

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