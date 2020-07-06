На Филиппинах эвакуировали более 400 человек после разлива топлива

С поверхности воды удалось собрать около 179 тысяч литров топлива

Более 400 человек эвакуировали на Филиппинах после того, как в пролив Илоило между островами Панай и Гимарас вылилось почти 250 тысяч литров топлива.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Inquirer.

Ранее сообщалось, что топливо попало в воду в результате взрыва на плавучей электростанции, принадлежащей компании AC Energy Corp. В корпусе образовалась дыра диаметром один метр. Власти пока расследуют причину взрыва. В результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщает издание, в воскресенье с поверхности воды удалось собрать около 179 тысяч литров топлива.

Глава береговой охраны Илоило заявил, что работы по удалению топлива займут не менее двух недель.