На Филиппинах досрочно завершилась транспортная забастовка после встречи с властями страны

Недельная общенациональная транспортная забастовка досрочно завершилась на Филиппинах после встречи организаторов акции с властями республики.

Недельная общенациональная транспортная забастовка досрочно завершилась на Филиппинах после встречи организаторов акции с властями республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила медиагруппа ABS-CBN.

В среду полностью возобновляются поездки на традиционных джипни (разновидность маршрутного такси на Филиппинах).

Правительство приветствовало решение прекратить забастовку, которая была организована для противодействия программе модернизации общественного транспорта. Президент Фердинанд Маркос-младший поручил Минтрансу и транспортным ведомствам использовать срок до 31 декабря 2023 года для повторного изучения инициативы. В пресс-службе лидера страны пояснили, что это необходимо для того, чтобы учитывать все аспекты реализации программы, в том числе чтобы выслушать жалобы водителей и операторов. "В конечном счете у правительства и сектора общественного транспорта есть только одна цель - обеспечить бесперебойное, удобное, безопасное и эффективное обслуживание каждого пассажира", - подчеркнули в правительстве страны.

6 марта на Филиппинах началась транспортная забастовка, в которой собирались принять участие десятки тысяч водителей автомобилей. Изначально она планировалась на целую неделю в знак протеста против запланированного поэтапного отказа от традиционных джипни в пользу современных электромобилей или программы модернизации.

Один из организаторов забастовки Мар Вальбуэна уже извинился перед пассажирами, которых затронула акция протеста. Однако он отметил, что возможна еще одна транспортная забастовка, если правительство не сдержит своего обещания водителям.