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На Филиппинах девять человек скончались из-за некачественного алкоголя

На Филиппинах девять человек скончались из-за некачественного алкоголя

Не менее девяти человек стали жертвами отравления некачественным алкоголем на Филиппинах. 

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на CNN Philippines. 

Еще свыше 100 пострадавших обратились к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия. Им оказывают помощь в больнице Манилы.

По словам мэра города Рисаль (провинция Лагуна), где проживали восемь из девяти погибших, все жертвы отравления употребляли традиционную филиппинскую кокосовую водку ламбаног, .

Губернатор провинции Рамиль Эрнандес сообщил, что продажа подозрительного спиртного напитка сейчас временно приостановлена. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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