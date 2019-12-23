На Филиппинах девять человек скончались из-за некачественного алкоголя

Не менее девяти человек стали жертвами отравления некачественным алкоголем на Филиппинах.

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на CNN Philippines.

Еще свыше 100 пострадавших обратились к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия. Им оказывают помощь в больнице Манилы.

По словам мэра города Рисаль (провинция Лагуна), где проживали восемь из девяти погибших, все жертвы отравления употребляли традиционную филиппинскую кокосовую водку ламбаног, .

Губернатор провинции Рамиль Эрнандес сообщил, что продажа подозрительного спиртного напитка сейчас временно приостановлена. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.