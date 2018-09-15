На Филиппинах число жертв тайфуна "Мангхут" достигло 13 человек

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 13 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC).

Ранее сообщалось о трех погибших, двух раненых и одном пропавшем без вести. Исполнительный директор NDRRMC Рикардо Джалад добавил, что число жертв разгула стихии может увеличиться.